Uno studio approfondito su 8 000 gatti rivela quali razze vivono più a lungo

(Di domenica 12 maggio 2024) Ledichepiù a: cosaunosu 8.000 felini Secondo unorecente, idi razza Birmana hanno un’aspettativa di vita media più lunga rispetto ad altrecomuni, mentre iSphynx hanno una vita più breve. Questi dati emergono da un’indagine condotta su 8.000nel Regno Unito. Loe gli obiettivi della ricerca Il rapporto, pubblicato sul Giornale di medicina e chirurgia felina, ha analizzato i dati relativi aidomestici deceduti tra il 2019 e il 2021. L’obiettivo principale era fornire informazioni utili per la cura e L'articolo proviene da News Nosh.

Pubblicato il 13 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Gesti di cura, ma anche semplici coccole scambiate con il pet di casa, dai 'baci' alle carezze, potrebbero nascondere insidie infettivologiche non calcolate. Sembra infatti che i Cani e i gatti possano ...

Quanto può vivere un gatto di razza? A rispondere a questa fatidica domanda, che interesserà tutti i gattari e gli amanti degli animali in genere, ci ha pensato uno studio condotto da un team di ricerca guidato dalla Facoltà di medicina e ...

Quali gatti vivono di più Uno studio ha analizzato le aspettative di vita di più razze. Ecco i risultati - Quali gatti vivono di più Uno studio ha analizzato le aspettative di vita di più razze. Ecco i risultati - In tutto sono stati analizzati i dati di circa 8000 gatti in cura presso strutture veterinarie britanniche, deceduti tra il 2019 e marzo 2021.

Basta anche solo guardare i video di cani e gatti per ridurre lo stress quotidiano