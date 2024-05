United - ultima chance A Tivoli per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Playoff e playout. La post season di Victor San Marino eRiccione viaggia su due binari completamente diversi. A Corticella, allo stadio ‘Biavati’ la squadra della Repubblica cercherà di togliersi l’ultimo sfizio di una stagione già straordinaria. I playoff di serie D non mettono in palio la promozione tra i profesionisti, ma il Victor ha tutta l’intenzione, comunque, di chiudere l’annata nel migliore dei modi. La formula prevede che in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con i supplementari. Ma niente rigori, poi, nel caso in cui sia ancora pareggio. In quel caso, infatti, sarà il Corticella a procedere il cammino considerando che gli emiliani possono sfruttare il loro miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Di tutt’altro tenore la domenica delloRiccione, pronto a battersi ...