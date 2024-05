Un’impresa che entra nella storia Posch - fenomeno a tutto campo A Zirkzee manca soltanto il gol Prova gigantesca di Aebischer

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024)8,5vano i gol del bomber aggiunto di un anno fa? Detto e fatto. Al 12’ si avvita di testa in area come nei giorni belli e trova l’angolino. Imperiale anche per come contiene Kvaratskhelia dal primo all’ultimo minuto. La migliore partita della sua stagione. Lucumi 7,5 Un muro, contro cui va a cozzare ogni idea d’attacco, ancorché confusa, del Napoli. Calafiori 7,5 Chi l’ha detto che Thiago gioca senza il regista? Uno dei due registi occulti è lui, che ogni volta che può sale palla al piede per aprire come una scatoletta la fragile creatura di Calzona. Provvidenziale la torre di testa che innesca il 2-0 diripresa si perde una volta Osimhen: succede anche ai fenomeni. Kristiansen 6,5 Qualche errorino ma nulla di grave perché, nel dubbio, Politano, rigore a parte, non si vede mai. Freuler ...