Una Serie A senza confini Nove proprietà straniere E possono diventare dieci

(Di domenica 12 maggio 2024) Ne manca una, e mezzaA sarà in mano agli stranieri. Ma si può essere tranquilli, la decima squadra diesotica nel prossimo campionato di vertice può benissimo arrivare dal playoff, che sia il Venezia favorito o il Palermo outsider. Al di là delle dispute campanilistiche sul valore dellenostrane che per molti sarebbero preferibili (non si sa poi per quale motivo, se non un astratto orgoglio patriottico, che però evidentemente tocca più i tifosi che non gli imprenditori italiani), qui ci limiteremo a raccontare i fatti, che ovviamente sono uno specchio dei tempi. E non ci mettono certo in condizioni di inferiorità rispetto agli altri tornei, se è vero che i club più ricchi della Premier sono in mano a magnati foresti, che il Psg è dell’Emiro, eccetera eccetera. Si è ’salvata’ finora la Bundesliga, si ...

Dopo 21 anni il Como è tornato in Serie A. Il club lariano, che ha in panchina Fabregas e tra gli azionisti Thierry Henry , con la proprietà dei fratelli Hartono può ambire a grandi traguardi.Continua a leggere

Esplode la festa a Como per il ritorno della squadra guidata da Cesc Fabregas in Serie dopo 21 anni. Il pareggio per 1-1 contro il Cosenza, assieme alla sconfitta del Venezia contro lo Spezia, basta ai lariani per gioire e guardare alla prossima ...

Il Como è diventata la seconda squadra ad essere promossa in Serie A. La priorità del club lombardo è pronta a fare le cose in grande. Nella giornata di ieri si è ufficialmente chiusa la regolar season di Serie B e non sono di certo mancati ...

Pescara - Juventus Next Gen: la cronaca live della partita [DIRETTA] - Calcio 2023 - 2024 Serie C Tabellino partita Pescara - Juventus Next Gen Squadra in casa Pescara Squadra avversaria ... In Curva Nord, pur continuando la 'battaglia' contro l'attuale proprietà, come nel ...

Mirwan Suwarso: 'Faremo del nostro meglio per rimanere a lungo in serie A' - Mirwan Suwarso è il top manager che per conto della proprietà indonesiana ha seguito il Como 1907 in prima persona. Quello che ci ha messo la faccia sia ... consolidare la serie A e andare a giocare le ...