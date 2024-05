Una colonna della nostra comunità Addio a Luigi Bardelli - fondatore e direttore di Tvl Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Lutto in Toscana. A 88 anni è mortodi TVL, una delle prime emittenti private di Italia. Laureato in pedagogia, negli annigiovinezzasi caratterizza per il suo impegno educativo nelle fileGioventù Cattolica diocesana come presidente. In seguito è nominato delegato regionaleToscanaGioventù cattolica.di varie testate giornalistiche, al termine degli anni ’60 è prima impegnato nell’attività dei Cineforum dei quali diventa vice presidente nazionale, per poi dedicarsi all’esperienza del mondo dell’handicap con la presidenza ...