Un posto al sole - anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024 | guerra tra Ida e Roberto

(Di domenica 12 maggio 2024) Ida Kovalenko eFerri entreranno in rotta di collisione, come si evince dalleUnaldal 13 al 17. La giovane polacca, in particolare, sarà sempre più stanca e insofferente della situazione che vive in casa Ferri e deciderà di imprimere una svolta alla sua vita e a quella del piccolo Tommaso. Intanto, Rossella, dopo il suo drammatico sequestro, finalmente capirà di voler stare con Nunzio e prenderà una decisione sulla sua vita sentimentale, mentre Eugenio Nicotera indagherà per scoprire chi abbia ordinato di uccidere Diana. In seguito, a causa di un buffo equivoco, Mariella sarà sempre più gelosa di Claudia. Riccardo, invece, dopo aver avuto conferma dei sentimenti che Rossella prova per Nunzio, coverà un forte rancore verso Cammarota e tra ...