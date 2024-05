Un infermiere al lavoro ogni sei degenti Ma i dati non tornano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) "Dovrebbe esserci un infermeriesei pazienti, siamo uno12 o anche 13 pazienti". A tracciare il bilancio del numero di infermieri in servizio perdegente è Giorgio Beretta, responsabile facente funzione della Dapss dell’Asst di Lecco, cioè la Direzione aziendale della Professioni sanitarie e sociosanitarie. Lo fa in occasione della Giornata internazionale dell’che si celebra quest’oggi. Con gli organici degli infermieri ridotti all’osso, per consentire di usufruire del diritto alle ferie senza ridurre ulteriormente il rapporto tra pazienti e numero di infermieri, quest’estate verrà ridotto il numero di posti letto in diversi reparti degli ospedali della sanità pubblica lecchese. Per reclutare gli infermieri che mancano è stato bandito un nuovo concorso: è in programma venerdì per 60 posti, ...