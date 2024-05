Ucraina | Aree Karkhiv passate ai russi

(Di domenica 12 maggio 2024) 10.30 L'unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della guardia nazionaleha dichiarato i essere costretta re stata ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Khatkiv per il pesante assalto russo e chepopolate sonosotto il controllo nemico.Evacuate 4mila persone. "Le perdite russe sono massicce,ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo", si legge nel messaggio su X dell'unità, che ha anche postato un video in cui si vede una colonna di fanteria russa.

La guerra in Ucraina sembra giunta a un suo punto di svolta. “Sappiamo che l’ Ucraina deve prendere decisioni strategiche, se ritirarsi da alcune aree per rafforzare le linee difensive. Sono decisioni difficili da prendere, non siamo in grado di ...

IN UCRAINA - Oltre 4mila persone evacuate dalla regione di Kharkiv - IN ucraina - Oltre 4mila persone evacuate dalla regione di Kharkiv - Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione ucraina di Kharkiv, come ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov in seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. "In t ...

Ucraina, news in diretta. Kharkiv, l’assedio di Mosca: “Oltre 4mila evacuati” - ucraina, news in diretta. Kharkiv, l’assedio di Mosca: “Oltre 4mila evacuati” - A Volgograd secondo le autorità locali l’impatto di un drone ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio ...

Guerra Ucraina, Kharkiv sotto assedio: migliaia di evacuati. Mosca prepara l'assalto finale - Guerra ucraina, Kharkiv sotto assedio: migliaia di evacuati. Mosca prepara l'assalto finale - Le forze russe martellano il nord della regione di Kharkiv, nuovo fronte della guerra sempre più difficile per le difese di Kiev che da tempo denunciano l'arrivo di un'offensiva ...