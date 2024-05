Ucraina - news in diretta Kharki - l’assedio di Mosca | Oltre 4mila evacuati Kiev | Mosca attacca su tutto il fronte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 - Guerra in, le ultime notizie arrivano sempre dalla regione div, martellata da giorni da. Sarebberole persone evacuate. Sulopposto: le forze di difesa aerea dell’esercito russo hanno distrutto otto droni e missili di originesu diverse regioni del territorio nazionale nelle prime ore di questa mattina, secondo quanto riferito in una nota dal Ministero della Difesa russo. A Volgograd, sempre questa mattina, secondo le autorità locali l’impatto di un drone ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio. Olga Garmash (C), 68-years-old, an evacuee from the village of Lyptsi, arrives with her dog at anon point inv, on May ...