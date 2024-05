Ucraina | media - ' droni Kiev hanno attaccato obiettivi militari in 3 oblast russi'

Roma, 4 maggio 2024 – Kiev bussa di nuovo alla porta degli Usa. Dopo i 60 miliardi di aiuti sbloccati dal Congresso, Zelensky non è ancora soddisfatto. Sente di perdere terreno, con la Russia che nell’ultima settimana ha guadagnato circa 10-15 km ...

Hai salvato un nuovo articolo - Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie di domenica 12 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta. La Russia ha rivendicato la cattura di sei villaggi nell’Ucraina orientale, dove centinaia di persone sono state evacuate dalle ar ...

L’esercito israeliano colpisce obiettivi di Hamas a Jabalia - L’esercito israeliano colpisce obiettivi di Hamas a Jabalia - Sirene di allarme risuonano in Alta Galilea per il lancio di razzi dal Libano. A Tel Aviv tre arresti in una manifestazione antigovernativa ...

Ucraina, nuova offensiva Russia: attacco per sfondare a Kharkiv - Ucraina, nuova offensiva Russia: attacco per sfondare a Kharkiv - Le forze di Mosca cercano di rompere la linea di difesa ucraina. Zelensky: "Truppe Kiev hanno risposto, li abbiamo fermati" ...