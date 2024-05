Tuttosport – Leao e la maglia di Conceiçao - Pioli se la cava così | Se l’avessi visto…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 12 maggio 2024) 2024-05-12 01:27:37 Fa notizia quanto riportato poco fa da: “Vittoria importante, non siamo stati abituati a non vincere per un periodolungo. Dopo l’eliminazione in Europa League e la sconfitta nel derby, abbiamo vissuto un momento delicato”. Sono le parole di Stefanoal termine della sfida interna contro il Cagliari, che ha visto il Milan imporsi per 5-1. I rossoneri salgonoa quota 74 punti.: “Non ho ancora parlato con il club” “Abbiamo raccolto troppo poco rispetto alle nostre potenzialità eabbiamo ricevuto critiche feroci – ha dichiarato il tecnico ai microfoni Sky – . Fa parte del gioco, succede quando alleni una grande squadra. Abbiamo ricevuto complimenti esaltanti quando abbiamo vinto. A noi è mancata continuità per rimanere ...