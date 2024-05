Turista arrestato per false recensioni al ristorante italiano in Thailandia | “Voleva vendicarsi”

(Di domenica 12 maggio 2024) Il 21enne britannico è stato identificato edalla polizia a Bangkok dopo essere tornato in. Al termine di un indagine per diffamazione, infatti, vi era un mandato di arresto nei suoi confronti.

Dieci anni di solitudine. 48 migranti uiguri abbandonati dall’Unhcr in Thailandia - Dieci anni di solitudine. 48 migranti uiguri abbandonati dall’Unhcr in thailandia - ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Detenuti d ...

Survival accusa l’Unesco di complicità negli abusi contro le popolazioni indigene di Asia e Africa - Survival accusa l’Unesco di complicità negli abusi contro le popolazioni indigene di Asia e Africa - Secondo l'ong, diversi siti “naturali” riconosciuti come patrimonio Unesco sarebbero zone di guerra per i popoli indigeni. L'Unesco replica: “Se la prendono con il nemico sbagliato”.

Brembo supera per la prima volta il miliardo di ricavi nel trimestre: nel 2008 era il fatturato di un anno - Brembo supera per la prima volta il miliardo di ricavi nel trimestre: nel 2008 era il fatturato di un anno - In Cina il nuovo stabilimento è stato completato ed «è in via di realizzazione quello dedicato alle moto in thailandia, prosegue il presidente esecutivo. «Siamo partiti a realizzare anche quello in ...