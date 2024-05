Trump | migranti -farò una maxi esplusione

«Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue ». Donald Trump non ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Lo ha fatto dal palco dell’Ohio in un lungo e cupo discorso in cui ...

4.00 I migranti che arrivano negli Usa non sono di paesi come la Danimarca, la Svizzera o la Norvegia: "sono persone che arrivano dalle carceri , da posti incredibili e da paesi che sono un disastro". Così Trump nel corso della cena dei ...

Sogni e incubi americani in attesa del processo “tempesta” a Trump VIDEO - Sogni e incubi americani in attesa del processo “tempesta” a trump VIDEO - di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) - Eccoci di nuovo a Centre Street, davanti al Tribunale Downtown Manhattan, dove da tre settimane continua il proc ...

Per rimpatriare i migranti il governo Meloni considera “Paesi sicuri” anche le dittature - Per rimpatriare i migranti il governo Meloni considera “Paesi sicuri” anche le dittature - Il ministero degli Esteri ha ampliato la lista di Paesi in cui sarà più facile rimpatriare le persone migranti ...

Centri migranti in Albania, slitta l'apertura del 20 maggio - Centri migranti in Albania, slitta l'apertura del 20 maggio - Slitta l'apertura dei centri per migranti in Albania, che era programmata per il 20 maggio, secondo quanto si apprende. (ANSA) ...