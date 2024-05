(Di domenica 12 maggio 2024) Donaldha usato dubbie manovre contabili per richiedere agevolazioni su una delle sue proprietà a Chicago e potrebbe dover pagare al fisco americano 100di dollari, se perderà la battaglia in corso da anni. Lo riportano il New York Times e ProPubblica, spiegando che la proprietà al centro della manovra contabile è il grattacielo di 92 piani su fiume Chicago. Secondo l’Internal Revenue Service, l’agenzia delle entrate americana,avrebbe svalutato la proprietà due volte per recuperare le perdite accumulate. La settimana difficile disi chiude con uno schiaffo del figlio Barron, il più giovane, dietro al quale sembra esserci lo zampino dell’ex First Lady, Melania. A causa di "impegni presi in precedenza", il 18enne ha declinato l’invito a essere delegato ‘at large’ della Florida alla ...

È un elettore di Trump e, nel 2016, aveva donato 80mila dollari alla causa repubblicana in vista delle presidenziali che quell'anno portarono il tycoon alla Casa Bianca. E, come lui, si chiama Don, Donald. Ma i due non sono amici. Don Hankey dice ...

"Trump ha evaso 100 milioni" - "trump ha evaso 100 milioni" - Donald trump potrebbe dover pagare 100 milioni di dollari al fisco americano per dubbie manovre contabili su una sua proprietà a Chicago. Il figlio Barron, delegato repubblicano, ha declinato l'invito ...

I repubblicani spingono per Haley vice. Ma Trump dice no: “Non sarà lei” - I repubblicani spingono per Haley vice. Ma trump dice no: “Non sarà lei” - La rivale alle primarie servirebbe a bilanciare il tycoon e conquistare il voto moderato: in pressing vertici del partito e finanziatori ...

Don Winslow, la dura epica del noir per fermare Trump - Don Winslow, la dura epica del noir per fermare trump - Usa (Cultura) Parla l’autore di «Città in rovine», per HarperCollins, con cui si conclude la trilogia dedicata al personaggio di Danny Ryan. Già ospite al Salone del Libro di Torino, lo scrittore stat ...