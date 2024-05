True story | i 15 migliori film tratti da storie vere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 12 maggio 2024) Che sidi rievocazioni storiche o di cose completamente inverosimili, per quanto la vita imiti l'arte, ecco 15 deidama in realtà ispirati a. Infatti, sappiamo tutti cosa aspettarci quando vediamo sullo schermo la scritta che unè “ispirato a una storia vera”. Siamo davanti a qualcosa che è realmente successo anche se nel migliore dei casi, la verità si fermerà al 30% del totale. Il mercato di questo genere dié vasto e non accenna a frenare la sua crescita: si va dai biopic più fedeli a quelli che si prendono maggiori libertà, fino ai prodotti che di vero hanno pochissimo. Va detto, però, che poche cose ci affascinano come “...