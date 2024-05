(Di domenica 12 maggio 2024) Salvini torna all'attacco: "Da decenni impediscono di cambiare la giustizia. Non ci può essere una casta al di sopra degli altri e che può spiare tutti"

La pressione della perfezione fin da piccole può rappresentare un rischio per lo sviluppo del potenziale creativo femminile. Lo mette in luce una nuova ricerca LEGO condotta su 61.500 genitori e figli di età compresa tra i 5 e i 12 anni. La ...

Salvini torna all'attacco: "Da decenni impediscono di cambiare la giustizia. Non ci può essere una casta al di sopra degli altri e che può spiare tutti"

"Troppo potere alle toghe. E se sbagliano non pagano" - "troppo potere alle toghe. E se sbagliano non pagano" - Salvini torna all'attacco: "Da decenni impediscono di cambiare la giustizia. Non ci può essere una casta al di sopra degli altri e che può spiare tutti" ...

L’autonomia regionale e il potere di re Toti - L’autonomia regionale e il potere di re Toti - Il presidente di Regione è la carica più alta scelta dai cittadini Il caso ligure riaccende i dubbi sui troppi poteri e sull’elezione diretta ...

Meloni vs Canfora, quel che penso sul rapporto tra intellettuali e potere - Meloni vs Canfora, quel che penso sul rapporto tra intellettuali e potere - di Davide Trotta La denuncia di Giorgia Meloni all’indirizzo del prof. Luciano Canfora pone al centro della riflessione anche il controverso rapporto tra intellettuali e potere, che nel corso della st ...