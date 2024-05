Troise Fuori a testa alta - sono orgoglioso dei miei giocatori

(Di domenica 12 maggio 2024) "Ci è mancata l’ultima zampata, ma i ragazzi hanno giocato una partita importante su un campo difficile". C’è amarezza, ma Emanuelerende merito ai suoi nella serata in cui il Rimini abbandona i sogni di gloria in chiave playoff. "Abbiamo incontrato una squadra difficile da affrontare – dice l’allenatore del Rimini – ma abbiamo dominato dal primo minuto. Abbiamo recuperato una marea di palloni. Siamo stati all’altezza nello sviluppo dal gioco, è mancato quel pizzico di cattiveria utile a buttarla dentro. Ma detto questo, usciamo dai playoff a, con una grande prestazione". Una cosa è ben rimasta impressa a. "Il coro dei tifosi, che ringraziamo per essere venuti in tanti anche questa sera, a fine partita. Giustamente, dimostrando di avere una grande cultura sportiva, dicono che ...

