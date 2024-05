Trissino senza problemi È la prima finalista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Grazie al successo per 5–1 (primo tempo 4-1) sul Follonica anche in gara tre ilè ladi hockey 2024. I campioni d’Italia in carica non hanno lasciato scampo ai maremmani, già sconfitti per 4-3 e 7-1. La squadra di Silva era andata in vantaggio con Francesco Banini, ma la risposta dei veneti nella seconda metà dellafrazione è stata micidiale e firmata da Gioele Piccoli, Mendez, Giulio Cocco (su rigore) e Davide Gavioli. Nella ripresa ilha controllato la gara e segnato la quinta rete al 13’ ancora con Mendez. La squadra di Tiago Sousa arriva in finale con un percorso netto (5 vittorie in altrettante partite) facendo intendere che non sarà facile strapparle il tricolore che detiene da due anni.