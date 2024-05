Tre punti per la Champions - ma nelle ultime 14 soltanto Salernitana e Frosinone hanno vinto meno della Juventus

(Di domenica 12 maggio 2024) Una vittoria per laaritmetica, per giocarla per la ventiquattresima volta nella sua storia, poi si potrà pensare alla finale di Coppa Italia. Lacerca i treper raggiungere l’obiettivo che a detta di Allegri edirigenza è sempre e solo stato l’unico stagionale, e c’è da credergli, anche se per un girone intero si è lottato per lo scudetto, prima di una drammatica frenata da 14in 14 partite. Una media da lotta per la retrocessione da sistemare contro una squadra che è retrocessa, che non vince da una vita, che è la peggiore per rendimento e sotto ogni altro aspetto. Ma che in termini diottenuti negli ultimi tre mesi è pur sempre più vicina alladi quanto l’Inter capolista (ma anche il Bologna e altre) lo sia nei ...

Massimiliano Allegri ha parlato in collegamento su Sky Sport in riferimento al pari ottenuto contro la Roma della sua Juventus. Lo Scudetto , ormai vinto dall’Inter, è un lontanissimo ricordo . UN PUNTO – Massimiliano Allegri ha commentato ...

Match-point Champions. Juve senza Chiesa e Yildiz. E c'è una chance per Djalò - Match-point champions. Juve senza Chiesa e Yildiz. E c'è una chance per Djalò - 'La partita più importante è sempre quella più vicina'. Max Allegri declama un vecchio adagio del mondo calcistico e mette nel mirino il secondo match point champions della stagione. Una sfida da non ...

Cucchi: “Napoli migliorato nella ripresa, ma la sconfitta è amara!” - Cucchi: “Napoli migliorato nella ripresa, ma la sconfitta è amara!” - ' balzo verso la qualificazione champions per il Bologna protagonista, ancora una volta, di un' ottima gara. Il Napoli ha migliorato qualcosa nella ripresa. Ma non quanto sarebbe servito. Sconfitta am ...

Bologna vince 2-0 a Napoli: cosa manca per la qualificazione in Champions - Bologna vince 2-0 a Napoli: cosa manca per la qualificazione in champions - Il Bologna è sempre più vicino all'impresa di conquistare un posto in champions League. I felsinei vincono 2-0 in trasferta sul campo del Napoli e salgono momentaneamente al terzo posto in classifica ...