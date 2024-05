Traumfänger | appuntamento da non perdere

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 12 maggio 2024) Il 17 maggio il Circolo degli Illuminati (via Libetta 1, Roma) apre le porte a un evento totalmente inedito:, il party sensoriale di musica elettronica che coinvolge i cinque sensi per un’esperienza immersiva fuori dal comune. Udito, vista, tatto, olfatto e gusto saranno risvegliati lungo tutto il corso della serata, attraverso la combinazione di musica, video proiezioni, light shows, fragranze diffuse e la possibilità di assaggiare l’ineditoshot, un drink creato appositamente per il party dall’azienda Napoletana Compact Drink. Come rivela il titolo, che in italiano si può tradurre con acchiappasogni, l’evento intende ricreare un ambiente onirico, in grado di suscitare emozioni e favorire i rapporti, lasciando un impatto duraturo sui partecipanti che verrà concretamente rafforzato da un cadeau ...