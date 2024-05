Trapani - ancora un morto sul lavoro

(Di domenica 12 maggio 2024)unsul. A Salemi, in provincia di, ha perso la vita un operaio, Giovanni Carpinelli . L'uomo 33 anni, di Benevento. stava lavorando su una pala eolica ed è precipitato da un'altezza di 30 metri, morendo sul colpo. Oggi a Partinico nel palermitano folla e commozione ai funerali di Ignazio Giordano, 57 anni, uno dei 5 operai morti lunedì a Casteldaccia per le esalazioni tossiche della rete fognaria. "Morire dinel 2024 è scandaloso, le chiamano morti bianche, ma rappresentano la sconfitta di questa nostra società," ha detto durante l'omelia il vescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi. Poi ad Alcamo l'ultimo saluto a un altra delle 5 vittime, Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della ditta coinvolta.

Quarti Playoff Serie A2 – La preview di gara 4 UCC Piacenza-Trapani - Quarti Playoff Serie A2 – La preview di gara 4 UCC Piacenza-trapani - CALENDARIODomenica 12 maggio si gioca gara 4 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra UCC Assigeco Piacenza e ...

BASKET L’Assigeco ci riprova contro gli Shark - BASKET L’Assigeco ci riprova contro gli Shark - Dopo la splendida vittoria di venerdì sera in gara-3, i rossoblu di Salieri domenica pomeriggio sfidano ancora la grande favorita trapani La straordinaria prestazione di venerdì in gara-3 esaltata dal ...

