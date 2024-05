Transizione energetica e digitale | L’industria riveda i processi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) "ecologica: 6,6 miliardi extra dal Pnrr per le imprese": oltre duemila persone ieri al Mandela Forum per la terza edizione di Energia dell’Italia. E’ stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a tracciare la rotta verso lae la sostenibilità nell’evento promosso da Anter, che ha radunato gli Stati generali italiani della sostenibilità. "La complessa doppiache abbiamo intrapreso – ha detto Urso nel videomessaggio – richiede un cambiamento radicale per la società intera, per il tessuto industriale che è chiamato a rivedere i suoiproduttivi e organizzativi, per i cittadini che devono abbracciare nuovi comportamenti improntati all’uso intelligente delle risorse ...