Traffico Roma del 12-05-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 12 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati attenzione per un incidente sulla-fiumicino code dal grave verso Ponte Galeria in direzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci sul Raccordo Anulare coding interna tra casini e Appia in carreggiate esterna rallentamenti e code tra le uscite prenestine Nomentanaintenso anche sulle consolare in entrata amaggiori disagi su via Cassia tra l’olgiata e Tomba di Nerone su via Flaminia file dal Gra Corso Francia è su via Salariacongestionato tra via di Villa Spada la tangenziale est Anche a causa di un incidente segnalato su via dei Prati Fiscali nei pressi di via di Villa Spada la polizia locale segnala un altro incidente su Viale Guglielmo Marconi code a via Pietro Blaserna in corso la 25esima edizione della maratona rays For The Cure chiusura e ...