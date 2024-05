Traffico Roma del 12-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto spostamenti in aumento nell’interland capitolino possibili disagi in via di Casalotti La polizia locale conferma la chiusura nei pressi del Bivio per via Cellulosa In entrambe le direzioni a causa di cedimento del manto stradale fino a cessate esigenze attenzione alla segnaletica questa mattina la venticinquesima edizione della maratona Comer Race For The Cure in partenza alle ore 10 con due percorsi uno competitivo e uno non entrambi in partenza da via Luigi Petroselli interesseranno diverse vie del centro dicon arrivo in zona Circo Massimo chiusure e deviazioni anche per le linee di superficie al passaggio degli Atleti sempre dalle ore 10 fino alle ore 18 l’evento di Sport e Salute tennis and Friends con sede in Piazza del Popolo non si escludono disagi in tutta l’area circostante trasporto ferroviario ...