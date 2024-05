Traffico Roma del 12-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno ben trovati all’ascolto pocoin queste prime ore del mattino nell’interland dila polizia locale Ci segnala per incidente la chiusura di via Carlo Lorenzini da via Ugo Ojetti a via Francesco d’Ovidio prevista questa mattina la 25esima edizione della Comet Race For The Cure la maratona in partenza alle ore 10 da via Luigi Petroselli si snoderà su diverse vie del centro dicon l’arrivo in zona Circo Massimo già chiuse da ieri via dei Cerchi e Piazza della Bocca della Verità dalle ore 9 ulteriori restrizioni alla circolazione per favorire il passaggio degli Atleti non si escludono disagi almodifiche anche nel trasporto di superficie per 36 linee tra bus e tram ma per i dettagli di questa è di altre notizie potete consultare il sito ...