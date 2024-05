Toti - tutti gli indagati e i capi d' accusa dell’inchiesta che ha scosso la Liguria

Dopo l’arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti , la sinistra ha colto la palla al balzo per attaccare la destra. Come accade spesso, però, si pecca di memoria corta, soprattutto in Italia. Tralasciando i guai giudiziari in corso del ...

Eurovision 2024, vince la Svizzera con Nemo - Eurovision 2024, vince la Svizzera con Nemo - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...

Chi l’azzecca Il toto formazione gialloblù per il Torino - Chi l’azzecca Il toto formazione gialloblù per il Torino - Eccezion fatta per qualche variazione sul tema proposta da Tuttosport (in particolar Tchatchoua e Swiderski per, rispettivamente, Centonze e Bonazzoli), le nostre testate di riferimento non sembrano ...

I favori con i soldi della ricostruzione del Morandi. Bucci: “Qui tutti chiedono qualcosa, mi sembra di dare da mangiare ai maiali” - I favori con i soldi della ricostruzione del Morandi. Bucci: “Qui tutti chiedono qualcosa, mi sembra di dare da mangiare ai maiali” - Il primo cittadino di Genova, commissario per l’opera, in base alle intercettazioni avrebbe aiutato l’imprenditore Spinelli in un’operazione per lui strategica ...