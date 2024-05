(Di domenica 12 maggio 2024) Lungi da "sentenze di condanna anticipate" nei riguardi di chicchessia, come dichiara il vicepresidente azzurro del Senato, Maurizio Gasparri, ribadendo la dottrina garantista del centroin merito all’inchiesta che sta investendo la Liguria e non accenna a defluire. Ma la bilancia della politica pende sempre più dalla parte delle elezioni anticipate, che potrebbero svolgersi in autunno, insieme a quelle già calendarizzate in Umbria e forse anche in Emilia-Romagna. Lo conferma il fatto che, al netto delle dichiarazioni di prammatica, le forze politiche stiano già prefigurando alleanze e candidature. Il leader del M5s Giuseppe Conte guarda espressamente al campo largo in alleanza col Pd. Da qui l’ex ministro della giustizia Andreasi è messo "a disposizione" per la sfida. Sul fronte del centropotrebbero invece ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Ricordo l’esperienza che abbiamo vissuto nella scorsa legislatura. Il senatore Siclari, del nostro gruppo, fu condannato in primo grado con l’accusa di voto di scambio. Noi abbiamo ritenuto di non ricandidarlo per una ...

Il governatore punta alla revoca dei domiciliari. In una intercettazione la sua “stizza” per la presenza di esponenti dem sullo yacht di Spinelli

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è indagato non solo per corruzione, ma anche per falso. Oggi era fissato l'interrogatorio di Aldo Spinelli, imprenditore ai domiciliari, ma i suoi legali non si sono presentati. Matteo Cozzani, capo ...

Arresto Toti, i 30 milioni avanzati dal ponte Morandi finiti a Spinelli. Bucci: "Imprenditori come maiali" - Prime dimissioni in Regione: lascia il capo di gabinetto Cozzani. toti indagato anche per falso nel filone dei rifiuti. Salta l'interrogatorio

Toti, dimissioni più vicine. Orlando si offre a sinistra. Per la destra Bucci in pole. Impazza già il totonomi - Dentro la maggioranza si attende a giorni un passo di lato da parte del governatore. Il sindaco del capoluogo di regione vanta anche ottimi rapporti con Italia viva.

Cozzani nega le accuse. E' pronto alle dimissioni. Dichiarazioni spontanee ieri davanti al giudice - Matteo Cozzani capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, nega gli addebiti ma è pronto a dimettersi dall'incarico. L'ex sindaco di Porto Venere, uomo di fiducia del governatore toti, arr ...