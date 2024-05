Totalmente inutile - dorme | Eurovisio - veleno e odio su Mara Maionchi in diretta

(Di domenica 12 maggio 2024) Durante la finale dell'n Song Contest non mancano polemiche sui social. E nel mirino questa volta c'è finita, processata su X per la sua performance da commentatrice. C'è chi scrive su X: "Adoro lama mai come all'n trovo il suo contributo", oppure: "Praticamente, mentre Gabriele Corsi si è studiato aneddoti, curiosità, biografie, storia dei Paesi partecipanti, confini, coltivazioni, industrie, flora e fauna…è lì per fargli compagnia e dire che fanno tutti ca*are tranne Angelina". Infine c'è anche chi affonda il colpo: "Che, ma cosa gli è venuto in mente di metterla?" e "Ma lasta ...

Tiziano Ferro (US Rai) Mara Maionchi , intervistata da Francesca Fagnani a Belve, non le ha mandate a dire a Tiziano Ferro ma lui non ci sta e risponde a tono alla sua ex discografica. Accusato di mancata riconoscenza nei confronti di chi l’ha ...

Eurovision 2024, boom di ascolti su Rai 1 per la Finale: 5.341.000 spettatori pari al 36% di share - Eurovision 2024, boom di ascolti su Rai 1 per la Finale: 5.341.000 spettatori pari al 36% di share - 5.341.000 spettatori pari al 36% di share su Rai 1. È trionfo per la Finalissima di Eurovision Song Contesto 2024 ...

Nella puntata di stasera, il conduttore intervisterà anche Antonello Venditti e Toquinho. Al Tavolo c'è Filippo Tortu - Nella puntata di stasera, il conduttore intervisterà anche Antonello Venditti e Toquinho. Al Tavolo c'è Filippo Tortu - Da Ursula von der Leyen a Paola Cortellesi, Antonello Venditti e Toquinho: ecco tutti gli ospiti oggi 12 maggio 2024 sul Nove a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Mara Maionchi: "Mi sarebbe piaciuto essere bellissima: come Virna Lisi, o Sophia Loren" - mara maionchi: "Mi sarebbe piaciuto essere bellissima: come Virna Lisi, o Sophia Loren" - "Mi sarebbe piaciuto essere bellissima: come Virna Lisi, o Sophia Loren. Ragazzi, lei è un monumento alla donna! Io invece sono normale". mara maionchi si racconta in un'intervista su La Stampa.