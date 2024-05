Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Lotta - Aurora Russo vola a Parigi 2024

Ostia, 7 maggio 2024 – Torna in gara la Nazionale Italiana di Lotta e l’obiettivo è la Qualificazione Olimpica per Parigi 2024 . Saranno 15 gli Alfieri Tricolori che punteranno al pass a cinque cerchi e sarà l’ultima chance per volare in Francia. Le ...

MotoE, Doppietta di Spinelli a Le Mans, ora è a -2 da Casadei - MotoE, Doppietta di Spinelli a Le Mans, ora è a -2 da Casadei - Il ritorno in Europa del Campionato mondiale MotoE, sullo storico tracciato di Le Mans in Francia, ha visto la doppietta del pilota abruzzese Nicholas Spinelli nel mondiale dedicate alle moto elettric ...

Sport in tv oggi (domenica 12 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (domenica 12 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 12 maggio: in programma il tennis con il torneo ...

I Carota Boys: la storia di sei amici che hanno rivoluzionato il tifo nel tennis seguendo il loro idolo Jannik Sinner - I Carota Boys: la storia di sei amici che hanno rivoluzionato il tifo nel tennis seguendo il loro idolo Jannik Sinner - 'articolo racconta la storia di un gruppo di sei amici italiani, noti come "Carota Boys", che hanno acquisito fama mondiale per aver seguito il loro idolo, il ...