Torna lo Spino Fiorito Festa in piazza Aranci | Rilanciamo un brand che ha fatto la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo 6 annilo, ma in. Vino, degustazioni, eventi all’aria aperta e cultura. La rassegna enologica biennale si è fermata alla decima edizione quella del 2018. "Poi la pandemia nel 2020 che hasaltare l’evento – spiega il sindaco di Massa, Francesco Persiani – nel 2022 non eravamo ancora pronti, ma quest’anno è arrivato il momento di riprendere in mano unche hala, l’evento è importante per la città". L’epicentro enogastronomico del made in Toscana, delle eccellenze locali, delle piccole etichette e della multifunzionalità agricola. Per ragioni di sicurezza l’ultima edizione aveva messo un limite a 750 visitatori, ma dato che cambia la location potrebbero variare anche le ...