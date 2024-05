Torna la giornata del verde pulito Volontari in campo contro il degrado

(Di domenica 12 maggio 2024)in azione: oggi anche a Busto Arsizio si svolge la “del”, organizzata dall’amministrazione comunale. L’obiettivo dell’iniziativa e quelllo di sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, affinchè sviluppino un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero. In particolare l’attenzione è su un problema che si evidenza sul territorio comunale, non solo nelle aree boschive o periferiche: quello dell’abbandono dei rifiuti. Oggi i cittadini che partecipano all’iniziativa saranno all’opera con guanti e sacchetti dedicando alcune ore a rimediare ai danni causati dagli incivili. Ancora l’altro giorno in via Muratori, a poca distanza dalla piazza del mercato, sono stati gettati rifiuti, tra cui diversi ...

La sfida fra ducali e lombardi sancisce i primi verdetti , con la squadra di Malgrati che torna in Serie C, mentre Pecchia nella prossima giornata può festeggiare la promozione. Il Venezia riapre il discorso per il secondo posto rimontando la ...

Per Pecchia è la terza promozione dopo quelle con Verona e Cremonese Parma - Dopo 1094 giorni, il Parma ritrova la Serie A. Tre anni di Purgatorio, spazzati via da una cavalcata trionfale. Il pari del San Nicola in casa del Bari sancisce la ...

Firenze , 2 maggio 2024 - In tutta Firenze fioriscono attività all’aperto organizzate dall’assessorato all’Educazione guidato da Sara Funaro, in collaborazione con i cinque Quartieri. L’edizione 2024 di Pollicino verde prenderà il via il 4 maggio con ...

