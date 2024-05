Torino vince 2-1 - Verona deve rinviare festa salvezza

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Ilsogna laaritmetica, ma illa ribalta in sei minuti e tiene viva la speranza europea: saranno cruciali gli ultimi 180 minuti. Al Bentegodi, gli uomini di Baroni gettano alle ortiche la rete del vantaggio siglata da Swiderski al 67': Savva e Pellegri spengono l'entusiasmo gialloblù. I ragazzi di Juric sembrano privi di idee per lunghi tratti della partita, ma hanno il merito nel finale di punire il calo fisico e mentale del. Per quanto riguarda il primo tempo, l'unica occasione degna di nota è il colpo di testa centrale di Noslin, al 24', parato da Milinkovic. Ilsi fa preferire in termini di proposta offensiva, ma ilè molto compatto in campo e bravo a chiudere ogni spiraglio sulla propria trequarti. In generale, la prima ...

Verona Torino , Juric la risolve dalla panchina con gli ingressi di Savva e Pellegri : voti e pagelle dei quotidiani I migliori in campo di Verona - Torino sono i due giocatori che Juric ha mandato in campo per provare a ribaltare un verdetto ...

Il Volo annuncia 'Tutti per uno - Ad Astra Live nei Palasport' - Il Volo annuncia 'Tutti per uno - Ad Astra Live nei Palasport' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Nel pieno del successo di 'Tutti per uno' (un progetto di Michele Torpedine), il grande show all’Arena di verona ...

Giornata dei musei, i migliori per bambini e famiglie d’Italia e d’Europa - Giornata dei musei, i migliori per bambini e famiglie d’Italia e d’Europa - Si impara divertendosi, grazie a un approccio interattivo, in cui è vietato non toccare: e i concetti più complessi diventano semplicissimi, alla portata dei più piccoli. Questo il segreto dei musei p ...

IL VOLO ANNUNCIA “TUTTI PER UNO -AD ASTRA – LIVE NEI PALASPORT”, QUATTRO DATE NEI PRINCIPALI PALAZZETTI ITALIANI - IL VOLO ANNUNCIA “TUTTI PER UNO -AD ASTRA – LIVE NEI PALASPORT”, QUATTRO DATE NEI PRINCIPALI PALAZZETTI ITALIANI - Il tour toccherà le città di Milano, Bologna, torino e Roma, rispettivamente l’11 gennaio ... grandioso preludio delle serate-evento all’Arena di verona di TUTTI PER UNO, che verranno trasmesse in ...