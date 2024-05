TOP10 | L’EUROVISION IN CIMA - SEGUE IL CALCIO TRA EUROPA E CHAMPIONS LEAGUE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 12 maggio 2024) Nuovo appuntamento con, la rubrica che si occupa di analizzare i dieci programmi più visti della prima serata tra show, fiction, film e sport. Posizione Rete Programma Telespettatori #1 Rai1 Eurovision Song Contest 5.341.000 #2 Canale 5 PSG-Borussia Dortmund 4.153.000 #3 Rai1 Bayer Leverkusen-Roma 3.917.000 #4 Rai1 Una Nessuna Centomila in Arena 3.834.000 #5 Canale 5 Terra Amara 3.018.000 #6 Rai1 Il Clandestino 2.978.000 #7 Rai1 L’AcchiappaTalenti 2.667.000 #8 Canale 5 Avanti un Altro! 2.664.000 #9 Canale 5 Viola Come il Mare 2 2.515.000 #10 Rai1 Màkari 2 2.323.000 MEDIE SETTIMANALI Nelle 24H Rai1 segna il 18,61% medio a fronte del 16,98% di Canale 5. Il Gruppo Rai nelle settimana appena conclusa registra il 37,51% medio, mentre il Gruppo Mediaset ottiene uno share del 36,80%. In prima serata domina Rai1 con il 22,03%, Canale 5 si ferma ...