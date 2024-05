TikTok - che attacco all’Intelligenza Artificiale | tutta colpa di una etichetta

Una IA per identificare le altre IA : la novità di TikTok sui contenuti creati con l’intelligenza artificiale In vista dei molti appuntamenti elettorali, il social network utilizzerà la tecnologia Content Credentials di Adobe per riconoscere ed etichettare deepfake e altri contenuti non reali. È la prima piattaforma di video upload a farlo

Su TikTok ci sarà un modo per capire se un video è fatto dall’intelligenza artificiale Content Credential aggiungerà un'etichetta sotto forma di metadati a tutti i video rilevati come generati da un'intelligenza artificiale. Per funzionare, però, è necessario che le aziende della tecnologia facciano parte della Coalition for Content ...