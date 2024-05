Tifosi multati per lancio petardi e fumogeni: Venezia e Spezia sanzionate - Tifosi multati per lancio petardi e fumogeni: venezia e Spezia sanzionate - venezia e Spezia multate per il lancio di petardi e fumogeni durante le partite. Ammende salate per comportamenti pericolosi e interruzioni di gioco.

Serie B, giudice sportivo: 17mila euro di multa al Venezia, 15 allo Spezia e 10 alla Ternana - Serie B, giudice sportivo: 17mila euro di multa al venezia, 15 allo Spezia e 10 alla Ternana - Archiviata la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B, con le promozioni di Como e Parma in A e le retrocessioni in C di Ascoli, Feralpisalò.

Ascoli Calcio, la Serie B si chiude con un'altra ammenda per lanci di petardi e fumogeni - Ascoli Calcio, la Serie B si chiude con un'altra ammenda per lanci di petardi e fumogeni - Primavera 2 girone B: highlights Ascoli-Spezia 1-0. Bianconeri qualificati ai playoff ...