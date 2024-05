Thiago e il trionfo vicino Vorrei essere con i tifosi Siamo arrivati in alto | bellissimo e impensabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Prendila, è tua: tua e dei tuoi ragazzi. D’accordo, la qualificazione alla Champions League non è ancora una certezza aritmetica. Ma il Bologna è un po’ come lo scalatore che ha appena domato l’Everest e che assapora il brivido della conquista un istante prima di piantare la bandierina in vetta. Quando Motta si affaccia nella sala stampa del Maradona i duemilarossoblù stanno ancora cantando nello stadio vuoto. Poco prima, raggiungendo il campo per festeggiare insieme al suo staff,ha ascoltato gli osanna a lui rivolti dai bolognesi indossando il solito abito della sfinge. Poi dirà in sala stampa: "lì con i nostri...". E invece è qui a raccontare l’ennesima impresa, nata anche da scelte di formazione che solo un genio poteva azzeccare. ...