Terra amara - le anticipazioni di oggi 12 maggio

(Di domenica 12 maggio 2024) Nuovo pomeriggio per “”, la soap turca di produzione turca in onda su Canale 5, 122024, a partire dalle 14.30. Betul e Sermin si fiondano a Cukurova pronte per editare il ricco patrimonio di Colak, ma l'uomo spiazza tutti: è ancora vivo ed è pronto a smascherare la donna...

In apertura dei principali giornali i fatti che hanno cont rassegna to la settimana politica ed economica: il confronto tra governo e magistratura sulla separazione delle carriere, con la partecipazione di Nordio al congresso dell'Anm; le nuove norme ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di domenica 12 maggio 2024. Proseguono gli Internazionali d’Italia con tanti azzurri impegnati, così come i playoff di Serie A1 di basket. Spazio poi ai motori con il Gran ...

Maltempo in agguato: domenica di allerta per temporali forti - Maltempo in agguato: domenica di allerta per temporali forti - I fenomeni, anche di forte intensità, previsti da mezzogiorno del 12 maggio sino alla prima mattinata di lunedì ...

Spari a Tor Bella Monaca, gambizzato un uomo. "È il ponte con albanesi e calabresi" - Spari a Tor Bella Monaca, gambizzato un uomo. "È il ponte con albanesi e calabresi" - Giancarlo Tei, 27 anni, già in passato era stato ferito. Questa volta è stato preso di mira nei pressi della sua abitazione in via Giovanni Battista Scozza ...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 maggio - Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 maggio - Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 12 maggio 2024 ...