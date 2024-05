Terra Amara anticipazioni di venerdì 17 maggio 2024 | una morte shock

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 12 maggio 2024) Zuleyha Manca poco al finale di. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì alma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio.è visibile in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni domenica mattina La5 propone le repliche della settimana.Adi17Hakan muore per Zuleyha Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui vivere almeno temporaneamente e Betul, bruciante di rabbia per la condizione in cui si trovano, vuole vendicarsi. Così ruba un’auto, si reca alla villa e spara contro Zuleyha, ma Hakan che ...