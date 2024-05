Tentato omicidio a Casnigo - 36enne accoltella la compagna | lei grav - lui fermato dai carabinieri

(Di domenica 12 maggio 2024)ta dal proprio compagno ha avuto la forza di indicare aiil nome del suo aggressore. Ora lei, 24 anni, residente a Gorle, nell’hinterland bergamasco, è ricoverata al Papa Giovanni XXIII: èe, le sue condizioni sono peggiorate dopo il ricovero. Lui, 36 anni, è statodaidella Compagnia di Clusone per, titolare del fascicolo il pm di turno Schininà. Al centro della vicenda una giovane coppia originaria dell’Est Europa: ucraina lei, romeno lui. All’origine dell’aggressione sfociata nel sangue ci sarebbero motivi banali. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno a, Valle Seriana, in via Carrali, una strada comunale. Da lì si arriva a Leffe. Ai lati della carreggiata una parte ...

La Cassazione ha confermato le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno dai giudici della...

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e L'articolo Roma. In casa aveva refurtiva e oltre 22mila euro in contanti con i quali ha tentato di ...

