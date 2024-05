Tennis | sabato da record di spettatori agli Internazionali d’Italia Il confronto con lo scorso anno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Chiamatelo effetto Sinner. Malgrado il forfait del celeberrimota italiano, così come di tanti altri big del movimento, non si arresta l’entusiasmo al Foro Italico per glidi Roma 2024 che, nella giornata di ieri, hsegnato un altrodi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA infatti,11 maggio sono stati staccati complessivamente 36.671 biglietti. Numeri decisamente maggiori rispetto a quelli dello, quando per la stessa giornata (15 maggio 2023) glifurono 34.291. In vistosa crescita inoltre anche il numero totale del pubblico accorso fino a questo momento alla rassegna capitolina: attualmente infatti si contano 304.675, ...