Tel Aviv -proteste per ostaggi e il voto

(Di domenica 12 maggio 2024) 9.40 Continuano gli scontri tra polizia e manifestanti radunati a Telper chiedere elezioni anticipate e il rilascio degli.Il Times of Israel parla di spintoni da parte delle forze dell'ordine, mentre i manifestanti cercavano di aggirare le barricate vicino alle uscite dell'autostrada. La polizia ha tentato anche di disperdere la folla usando gli idranti. Alcuni gli arresti. "Non stanno cercando di salvare gliné di finire la guerra.Il governo è in realtà guidato dai fondamentalisti più estremisti",dice chi protesta

