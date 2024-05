Taranto bello e concreto - è 0-0 col Picerno Il sorteggio | ai playoff nazionali contro il Vicenza

playoff serie C: sorteggiate le sfide del primo turno - playoff serie C: sorteggiate le sfide del primo turno - Prende vita la fase nazionale dei playoff de campionato di Serie. Il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie C, Felice Evacuo, ha sorteggiato ...

Serie C, play off: effettuato sorteggio, Catania contro Atalanta-Il programma - Serie C, play off: effettuato sorteggio, Catania contro Atalanta-Il programma - Si è svolto questa mattina il sorteggio per definire gli accoppiamenti del prossimo turno play off di Serie C. Il Catania dovrà vedersela con l’Atalanta Under23, andata martedì 14 in terra lombarda, r ...

Calcio: playoff serie C; sorteggiate le sfide deil primo turno - Calcio: playoff serie C; sorteggiate le sfide deil primo turno - (ANSA) - ROMA, 12 MAG - In diretta SkySport24 ha preso vita la fase nazionale dei playoff de campionato di Serie. Protagonista il ...