Tabilo elimina Djokovic a Roma - chi è il tennista cileno

Internazionali: Tabilo 'surreale vincere con Djokovic' - Internazionali: tabilo 'surreale vincere con Djokovic' - "Sto ancora cercando di elaborare. È stato incredibile, sto parlando con i miei amici, il mio staff, la mia famiglia e ragazza: non ci credo ancora". Lo ha detto Alejandro tabilo in conferenza stampa ...

Internazionali d’Italia, Djokovic eliminato a sorpresa! Come Sinner può diventare numero 1 a Parigi - Internazionali d’Italia, Djokovic eliminato a sorpresa! Come Sinner può diventare numero 1 a Parigi - Un’eliminazione a sorpresa, dopo qualche giorno turbolento (causa borraccia) per il tennista serbo che gioca una gara sottotono davanti al pubblico di roma. Djokovic cede a tabilo in due set conclusi ...