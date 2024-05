Superbonus - scontro nel governo Tajani | Valuteremo se cambiare la norma

Una “riunione di famiglia” da una parte. Una partnership sempre più militarizzata dall’altra. Sono giorni dall’agenda particolarmente fitta per i leader asiatici, desiderosi di non rimanere solamente pedine di alto profilo nella lotta per la ...

La frazione Genova-Lucca, di 178 km, è stata la quinta del Giro d’Italia 2024 di ciclismo su strada: si è trattato di una frazione in cui quattro fuggitivi hanno messo nel sacco per una manciata di secondi il gruppo, ma non sono cambiati i leader ...

Sul superbonus è alta tensione tra Tajani e Giorgetti - Sul superbonus è alta tensione tra Tajani e Giorgetti - A Tajani non piace la retroattività dell'emendamento che impone fin da inizio 2024 la detrazione in dieci anni dei crediti andando a intervenire 'in corsa' su situazioni già definite. Ma Giorgetti dev ...

Arabia Saudita, forza letale per sgombrare una tribù beduina - Arabia Saudita, forza letale per sgombrare una tribù beduina - Le autorità saudite hanno autorizzato l'uso della forza letale per liberare dalla presenza di una tribù beduina il terreno dove sorgerà The Line, la città futuristica e `sostenibile´ che rappresenta i ...

Duelli tv tra i leader, ora l'obiettivo è polarizzare i voti. Da Rutelli a Berlusconi e Prodi, un tempo le sfide erano decisive - Duelli tv tra i leader, ora l'obiettivo è polarizzare i voti. Da Rutelli a Berlusconi e Prodi, un tempo le sfide erano decisive - L’origine di tutto fu Kennedy-Nixon. Parte in quel giorno, in quell’epico confronto del 1960, la storia dei dibattiti televisivi. E parte mostrando fin da subito tutte le ...