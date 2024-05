(Di domenica 12 maggio 2024) Grande attesa quest’anno per la 66esima edizione delladelladi, diventata prodotto Igp e premiata con la medaglia dal Senato della repubblica. Lasi terrà i prossimi 25, 26 e 31 maggio,1 e 2 giugno e, proprio perché sarà un’edizione speciale, il borgo diè già in fermento per vestirsi a festa ela regina rossa con tanti eventi. "Si tratta di un riconoscimento importante che nobilita ancor di più l’ottenimento del marchio Igp per ladi– ha commentato con orgoglio il sindaco Mirko Terreni – Voglio esprimere i miei sentiti ringraziamenti al senato della repubblica, che a seguito della nostra richiesta di patrocinio è addirittura andato oltre inviandoci questa medaglia di rappresentanza. Proprio ...

Super Sagra per celebrare la ciliegia di Lari - Super sagra per celebrare la ciliegia di Lari - Diventata prodotto IGP e premiata con la Medaglia dal Senato della Repubblica: appuntamento 25, 26 e 31 maggio,1 e 2 giugno: ...

La Pro Loco Monte Taburno a Sant’Alfio in Sicilia per un gemellaggio per la Festa della Ciliegia - La Pro Loco Monte Taburno a Sant’Alfio in Sicilia per un gemellaggio per la Festa della ciliegia - Taburno, 9 Maggio – “Unire le forze, confrontarsi, conoscere, perseguire obiettivi di interesse comune sono state le parole chiave che ci hanno portato nel nostro viaggio in un piccolo paese dell’Etna ...

Pro Loco Monte Taburno a Sant’Alfio in Sicilia per un gemellaggio per la Festa della Ciliegia - Pro Loco Monte Taburno a Sant’Alfio in Sicilia per un gemellaggio per la Festa della ciliegia - “Unire le forze, confrontarsi, conoscere, perseguire obiettivi di interesse comune sono state le parole chiave che ci hanno portato nel nostro viaggio in un piccolo paese dell’Etna, Sant’Alfio. La gra ...