Sul palcoscenico Tutti allo zoo degli uomini

(Di domenica 12 maggio 2024) Stasera alle 21, nella sede della storica associazione L’Uovo di Colombo, in via Matteotti 180 a Viareggio, i “Guitti dell’Uovo di Colombo” presentano in anteprima il nuovo spettacolo “Human Zoo”. Basato sui testi originali dell’autrice e regista Vera Giagoni questo spettacolo si inserisce nel solco dell’antica tradizione letteraria che, da Esopo a Fedro, passando per La Fontaine a Renard, giunge fino a noi con Orwell. Si gioca con le caratteristiche e i comportamentianimali, ricavati sempre da dati reali, per parlare di tipi umani, restituendo una sorta di catalogo di ruoli, personalità, scelte di vita. Si è come si è per indole, per l’educazione ricevuta, per ciò che ci è accaduto? Chissà... Sembra un destino, ma a differenza di quanto accade per gli animali, comunque sempre innocenti, esiste per noi la possibilità di spostarci un poco più in là, cambiare ...