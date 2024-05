Sui chip balzo di Corea e Usa - ma Ue ferma Le previsioni 2032

(Di domenica 12 maggio 2024) Nelladel Sud supererà Taiwan nella produzione globale di semiconduttori, passando dal terzo al secondo posto e avvicinando la vetta, ovvero la Cina. Infatti, le aziendene rappresenteranno il 19%, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2022; quelle cinesi passeranno dal 24% al 21%; quelle taiwanesi dal 18 al 17%; quelle giapponesi dal 17 al 15%. Importanteper gli Stati Uniti, dal 10% al 14%. Sono lecontenute nell’ultimo rapporto dell’americana Semiconductor Industry Association e di Boston Consulting Group. Ilamericano è frutto dels Act, che ha dato al dipartimento del Commercio 39 miliardi di dollari per spingere la produzione di semiconduttori nel Paese. Senza ils Act la quota americana ...

