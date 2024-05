Studente grossetano arrestato - frattura il naso a suo padre e picchia anche due agenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Grosseto, 12 maggio 2024 – Era ubriaco e drogato. E quando ha visto glidella Polizia li ha aggrediti. Il fatto è accaduto in piazza San Francesco, nel centro storico della città. Adesso, dopo l’arresto e il processo per Direttissima, che si è celebrato ieri in Tribunale, non potrà uscire di casa a partire dalle 21, la mattina dovrà andare a scuola e ogni giorno dovrà presentarsi a firmare alla polizia giudiziaria. Si tratta di undi 20 anni. Quando glilo hanno avvicinato ha iniziato a dare in escandescenze e ha tirare colpi ad uno degli. Quindi, arrivato al Pronto soccorso, ha fattodi peggio. Ha aggredito di nuovo glidelle Volanti: prima ha sputato loro e poi ha colpito con un pugno al voltosuo ...