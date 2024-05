(Di domenica 12 maggio 2024) Unda record. Non era mai accaduto in più di cento anni di storia di ottenere la permanenza in serie A, davanti alla tv. Nelle otto precedenti salvezze infatti solo in...

Si gioca al “Via del Mare” con inizio alle 15. Il Lecce è in vista del traguardo salvezza nel campionato di Calcio di serie A e l’impegno odierno, sia pure non semplice, è finalizzato a mettere un tassello decisivo. In serie B invece il Bari ...

Fra le cose non andate in onda la radio cronaca di Lecce-Monza e quella di Cosenza-Bari . Il 6 maggio altro sciopero proclamato dall’Usigrai, riguarderà tutte le testate dell’azienda di servizio pubblico. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla ...

Sticchi Damiani, Corvino e la svolta Gotti: il Lecce resta in A senza giocare - Sticchi Damiani, Corvino e la svolta Gotti: il lecce resta in A senza giocare - Un lecce da record. Non era mai accaduto in più di cento anni di storia di ottenere la permanenza in serie A senza giocare, davanti alla tv. Nelle otto precedenti salvezze infatti solo ...

Calci, pugni e stalking, ma le accuse non reggono: assolto l'ex fidanzato - Calci, pugni e stalking, ma le accuse non reggono: assolto l'ex fidanzato - lecce - Calci, pugni e la costrizione di stare seduta per ore senza neppure la possibilità di parlare o di bere. Erano queste le accuse mosse a E.M., un 47ene leccese, nel processo in cui rispondeva ...

Verso Lecce-Udinese / Salvezza raggiunta e turnover La scelta di Gotti - Verso lecce-Udinese / Salvezza raggiunta e turnover La scelta di Gotti - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.