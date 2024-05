Stalking e violenza privata ai danni della ex - processo a ottobre per Michele Lo Bianco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Dovrà comparire dinanzi al tribunale penale di Cassino, il prossimo 25Lo, alias “sotizzo”, con le gravi accuse di atti persecutori enei confrontisua ex compagna, una donna di origini casertane e residente a Minturno. Appartenente all’omonima famiglia, tra le più influenti in Italia, di ‘Ndrangheta, e condannato in “Rinascita-Scott” a 5 anni di reclusione, in primo grado, per concorso in estorsione alla ditta impegnata nei lavori di completamento del nuovo Tribunale di Vibo Valentia,condotto dall’attuale Capo Procuratore Gratteri, che aveva chiesto per lo stesso ben 18 anni di reclusione, attualmente risulta essere agli arresti domiciliari per aver aggredito due infermieri ...